Туреччина запропонувала Єгипту угоду про розмежування морських зон — Cyprus Mail

Туреччина заявила про готовність підписати з Єгиптом угоду про розмежування морських зон. Речник Міністерства оборони Туреччини адмірал Зекі Актюрк повідомив, що, на думку Анкари, така домовленість дала б Каїру понад 15 тисяч квадратних кілометрів додаткової морської юрисдикції порівняно з потенційною угодою з Грецією, повідомляє Cyprus Mail.

Заява турецького Міноборони

Пропозицію озвучили 28 жовтня під час щотижневого брифінгу турецького оборонного відомства. Актюрк заявив, що Туреччина готова укласти з Єгиптом угоду про делімітацію зон морської юрисдикції відповідно до взаємних інтересів.

У Міністерстві оборони Туреччини також привітали схвалення Палатою представників Лівії 20 жовтня меморандуму 2019 року про морську юрисдикцію між Туреччиною та Лівією. У відомстві назвали це важливим розвитком подій, що підтримує підхід Анкари, який, за твердженням турецької сторони, ґрунтується на міжнародному праві та враховує права залучених прибережних держав.

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Суперечка довкола меморандуму з Лівією

Меморандум 2019 року Туреччина підписала з урядом Фаєза ас-Сарраджа, що базувався у Триполі. Документ визначає морський кордон між турецьким і лівійським узбережжями, не враховуючи грецькі острови між ними, зокрема Крит.

Греція, Кіпр та Європейський Союз відкинули цей меморандум, назвавши його недійсним. Єгипет також заперечував проти угоди Туреччини й Лівії. У серпні 2020 року Каїр і Афіни уклали часткову угоду про делімітацію морських зон, яку тоді розглядали як відповідь на турецько-лівійський меморандум. Єгипет публічно не відповів на останню пропозицію Туреччини.

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