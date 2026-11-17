Туреччина під час кліматичного саміту COP31 в Анталії запустила добровільну Анталійську декларацію щодо штучного інтелекту. Ініціатива має допомогти використовувати технології для пошуку кліматичних рішень і водночас оцінювати екологічні ризики від їхнього поширення, повідомляє Korea Herald.

Ініціатива наразі має 80 схвалень, але формально її підтримали лише дев’ять держав. Решта прихильників — компанії та представники громадянського суспільства. Німеччина заявила про намір долучитися до документа, тоді як США, Китай і Європейський Союз поки не внесені до переліку формальних прихильників.

Можливості та ризики ШІ

Очільник кліматичного напряму ООН Саймон Стілл заявив, що штучний інтелект та інші передові технології мають значний потенціал, але водночас становлять ризики. За його словами, користь ШІ має переважати його дедалі більші витрати для суспільства та довкілля.

ШІ вже застосовують для вдосконалення прогнозів погоди, моніторингу промислових викидів та оптимізації відновлюваної енергетики. Водночас дата-центри, на яких працюють ці технології, споживають значні обсяги електроенергії та води. Це викликає занепокоєння через вищі рахунки за комунальні послуги в окремих громадах і вуглецевий слід такої інфраструктури.

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Споживання ресурсів дата-центрами

За даними Міжнародного енергетичного агентства, близько 30% електроенергії, яку споживають дата-центри, виробляється з вугілля. Частка відновлюваних джерел становить 27%, природного газу — 26%, а атомної енергетики — 15%.

За висновками дослідження ООН, у 2025 році дата-центри спожили більше електроенергії, ніж усі країни світу, окрім десяти. До 2030 року їхнє водоспоживання може дорівнювати річним базовим потребам у воді всього населення країн Африки на південь від Сахари.

Томас Ламанаускас, заступник генерального секретаря міжнародної структури ООН, яка працювала з Туреччиною над декларацією, заявив, що запуск має створити імпульс для нових приєднань. Представниця Beyond Fossil Fuels Джилл Макардл розкритикувала документ, назвавши його обіцянки нечіткими та застерігши, що він може надати великим технологічним компаніям «зелений» імідж без розв’язання реального впливу їхньої інфраструктури на клімат.

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