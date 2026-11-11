Туреччина затримала співробітницю Фонду Бьолля за підозрою у шпигунстві — Der Spiegel

У Туреччині співробітницю Фонду імені Генріха Бьолля Йонджу Вердіоглу Шик тимчасово затримали за підозрою у шпигунстві та доправили на допит до суду в Стамбулі. Після допиту її звільнили, повідомляє Der Spiegel.

Питання про роботу фонду

Адвокатка Шик заявила, що в суді її підзахисну розпитували про роботу у Фонді імені Генріха Бьолля, принципи діяльності організації, її активності та виплати, які вона отримувала. Окремо йшлося про співпрацю фонду з турецькою ЛГБТК+ асоціацією Kaos GL.

За словами адвокатки, Шик прозоро пояснила свою роботу та принципи діяльності фонду. Вона назвала провадження таким, що викликає занепокоєння. Адвокатка також повідомила, що дізналася про заборону на виїзд Шик із Туреччини.

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Рейди проти ЛГБТК+ організацій

У вересні в Туреччині відбулися загальнонаціональні рейди, зокрема в ЛГБТК+ об’єднаннях, під час яких затримали багато людей. Турецька юстиція закидає їм, серед іншого, непристойність і проституцію.

Міністр юстиції Акін Гюрлек, як повідомляло державне агентство Anadolu, заявляв, що перевірка фінансової звітності асоціацій виявила перекази значних сум від державних установ з-за кордону. Провладні турецькі телеканали також повідомляли про висновки перевірок адміністрації губернатора Стамбула, за якими асоціації нібито діяли не відповідно до своїх статутних цілей. Фонд імені Генріха Бьолля відкидає звинувачення в незаконному фінансуванні об’єднань.

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