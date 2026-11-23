Турецька оборонна компанія STM завершила приймальні випробування та передала першу партію FPV-дронів-камікадзе Alkan силовим структурам країни. Як повідомляє Anadolu Agency, раніше цю систему представляли під назвою Kargu FPV.

Ураження цілей і автономне пікірування

Alkan може нести протипіхотні або бронебійні бойові частини для точних ударів по нерухомих і рухомих цілях удень та вночі. Дрон має низьку радіолокаційну помітність і систему передавання відео в реальному часі.

Технологія обробки зображень дає апарату змогу захоплювати ціль та виконувати автономне пікірування на завершальному етапі польоту. Систему також оснастили підривником із запобіжним механізмом, що відповідає стандарту MIL-STD-331. Датчик підривника наближення забезпечує автоматичну детонацію на налаштованій відстані.

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Дальність до 10 кілометрів

Дальність виконання завдання Alkan становить 10 кілометрів, максимальна швидкість — 140 кілометрів на годину. Робоча висота польоту становить 500 метрів, а максимальна висота над рівнем моря — 5 500 метрів.

У конфігурації дрона-камікадзе апарат може перебувати в повітрі понад 20 хвилин. У спостережній конфігурації без боєприпасу та підривника тривалість польоту становить до 44 хвилин. Платформу розробили зі здатністю протидіяти електромагнітним перешкодам: завдяки волоконно-оптичному режиму роботи вона може зберігати можливості польоту й наведення без GPS або радіочастотних сигналів.

Alkan має спільну архітектуру з ударним безпілотником Kargu та може без модифікацій використовувати ті самі підривники й протипіхотні або бронебійні бойові частини. Генеральний директор STM Озгюр Гюлерюз заявив, що компанія постачала свою продукцію турецьким силовим структурам і експортувала її до понад 15 країн на чотирьох континентах.

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