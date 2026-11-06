Турецьке судно прибуде до Карачі 17–20 листопада для розвідки нафти й газу — Dawn

Турецьке сейсмічне судно очікують у Карачі, Пакистан, у період із 17 до 20 листопада 2026 року для початку морської розвідки нафти й газу. Про це повідомляє Dawn з посиланням на нафтовий підрозділ уряду Пакистану.

Підготовку до прибуття судна Turkish Petroleum Offshore Company обговорили на зустрічі під головуванням міністра нафтової промисловості Алі Первеза Маліка. У ній взяли участь представники TPOC, пакистанських державних енергетичних компаній, а також міністерств закордонних справ, морських справ, оборони та внутрішніх справ.

Розвідка в Аравійському морі

TPOC, дочірня структура Turkish Petroleum Corporation, є оператором блоку Eastern Offshore Indus-C в Аравійському морі біля узбережжя Пакистану та володіє в ньому часткою 25%. Pakistan Petroleum Limited має 35% частки, а Oil and Gas Development Company Limited і Mari Energies — по 20%.

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За оцінкою Pakistan Petroleum Limited, на цій ділянці можуть міститися від 1,5 до 2 трлн кубічних футів газу. Компанія раніше провела там двовимірні та тривимірні сейсмічні дослідження. TPOC також матиме частки у двох наземних блоках: 25% у Sukhpur-II та 10% у Ziarat North.

Повернення до офшорних робіт

У нафтовому підрозділі заявили, що прибуття судна означатиме відновлення морських геологорозвідувальних робіт Пакистану після майже двох десятиліть перерви. У січні 2025 року країна після 18-річної паузи оголосила конкурс на надання ліцензій для розвідки у 40 офшорних блоках у басейнах Інду та Макрану поблизу провінцій Сінд і Белуджистан.

Торік пакистанська влада надала 23 офшорні розвідувальні блоки чотирьом консорціумам, які очолювали місцеві енергетичні компанії; частина з них залучила іноземних партнерів, зокрема Turkish Petroleum Corporation. В офшорній зоні Пакистану площею близько 300 тис. квадратних кілометрів від часу здобуття країною незалежності у 1947 році пробурили лише 18 свердловин.

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