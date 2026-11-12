У Німеччині заявники з прізвищами, що звучали турецькою, рідше отримували конкретну пропозицію місця для дитини в закладі дошкільного догляду. Це показало дослідження Ifo-Institut, Технічного університету Мюнхена, Інституту економічних досліджень Галле та Німецького центру досліджень вищої освіти, повідомляє Der Spiegel.

Різниця у відповідях закладів

Дослідники надсилали ідентичні електронні листи від імені вигаданих батьків до закладів, що мали місця для дітей віком до трьох років. Відрізнялися лише прізвища відправників: вони звучали або німецькою, або турецькою.

На звернення з прізвищами, що звучали німецькою, відповіли близько 71% закладів, тоді як на листи з прізвищами, що звучали турецькою, — приблизно 66%. Автори дослідження назвали цю різницю статистично високозначущою. Крім того, заявникам із турецьким звучанням прізвища приблизно на 20% рідше пропонували конкретне місце, а відповіді на їхні листи були коротшими та менш корисними.

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Як проводили дослідження

У березні 2021 року науковці надіслали листи до понад 22 тисяч закладів дошкільного догляду. Приблизно 18,7 тисячі звернень успішно доставили, причому кожен заклад отримав лише один лист. Відповіді надійшли на 12 547 запитів. Прізвище відправника випадково визначали як таке, що звучить німецькою або турецькою.

Нерівність зберігалася і тоді, коли в підписі заявника з прізвищем, що звучало турецькою, зазначали наявність вищої освіти. У районах, де результати експерименту показали більш виражену нерівність, частка дітей із міграційним походженням серед вихованців таких закладів була нижчою.

Автори дослідження зазначили, що керівники закладів часто розподіляють обмежену кількість місць в умовах браку часу та персоналу. На їхню думку, справедливішому доступу могли б сприяти збільшення штату працівників, а також централізовані й прозорі процедури подання заяв.

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