Турецькі винищувачі порушили район польотної інформації Нікосії — Cyprus Mail

Турецькі винищувачі в четвер здійснили тренувальний проліт над Кіренією на півночі Кіпру та порушили район польотної інформації (FIR) Нікосії. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Політ перед заходами 15 листопада

Проліт відбувся напередодні заходів, присвячених річниці одностороннього проголошення незалежності на півночі острова. За повідомленнями турецько-кіпрських медіа, у польоті брала участь пілотажна група ВПС Туреччини Turkish Stars.

У соцмережах Turkish Stars повідомили, що літаки перебували над Кіренією з нагоди 43-ї річниці заснування так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.

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Заплановані польоти

За даними видання, ще один тренувальний політ планували провести у п'ятницю о 15:30. Демонстраційний політ мав відбутися вдень у неділю, 15 листопада, — у дату одностороннього проголошення незалежності цього утворення у 1983 році.

Пілотажну групу Turkish Stars сформували в листопаді 1992 року. Вона використовує надзвукові легкі винищувачі.

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