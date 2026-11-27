Турецький параатлет Каяпинар виборов два золота на світовій першості — Anadolu Agency
Турецький парапауерліфтер Абдулла Каяпинар здобув дві золоті медалі та встановив рекорд Європи на чемпіонаті світу з парапауерліфтингу в Манамі, Бахрейні.
Перемога у вазі до 49 кг
У перший день змагань Каяпинар виступав у чоловічій ваговій категорії до 49 кілограмів. Він очолив залік із сумарним результатом 530 кілограмів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Федерацію важкої атлетики Туреччини.
Спортсмен успішно виконав три підходи, піднявши 173, 177 і 180 кілограмів. Останній підйом він виконав у заключній спробі, встановивши рекорд Європи.
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Друге золото і другий титул поспіль
Підйом вагою 180 кілограмів також приніс Каяпинару другу золоту медаль — у категорії найкращого окремого підйому. Так він здобув нагороду як за сумарним результатом, так і за найкращу спробу.
Торік Каяпинар також виграв золоту медаль чемпіонату світу, що проходив у Єгипті. Перемога в Манамі стала для нього другим поспіль титулом чемпіона світу.