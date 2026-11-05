Турецький військовий загинув під час обстрілу, що міг вестися з Ірану — RMF24

Турецький військовий загинув 31 жовтня поблизу міста Юксекова в провінції Хаккарі на сході Туреччини, біля кордону з Іраном. Він загинув під час інтервенції, пов’язаної з незаконним перетинанням державного кордону.

Версія турецького Міноборони

Як повідомляє RMF24, речник Міністерства оборони Туреччини контрадмірал Зекі Актюрк заявив, що обстріл, імовірно, вели з території Ірану. Обставини інциденту з’ясовують органи влади обох країн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після стрілянини представники турецької сторони провели переговори з Іраном. За словами речника оборонного відомства, у Туреччині та Ірані розпочали судові й адміністративні провадження. Він зазначив, що дії для повного з’ясування обставин справи ведуть у координації з іранською владою.

Інциденти на прикордонні

У прикордонних районах південного сходу Туреччини раніше неодноразово ставалися інциденти за участю озброєних груп або контрабандистів і турецьких сил безпеки. Провінція Хаккарі також була одним із осередків конфлікту Туреччини з Робітничою партією Курдистану. Водночас, за даними RMF24, немає ознак зв’язку цієї стрілянини з організацією, яка нині бере участь у мирних переговорах з урядом в Анкарі.

Читай нас у