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Турецький військовий загинув під час обстрілу, що міг вестися з Ірану — RMF24

UA.NEWS 05 Листопада 2026 14:01
Турецький військовий загинув під час обстрілу, що міг вестися з Ірану — RMF24

Турецький військовий загинув 31 жовтня поблизу міста Юксекова в провінції Хаккарі на сході Туреччини, біля кордону з Іраном. Він загинув під час інтервенції, пов’язаної з незаконним перетинанням державного кордону.

Версія турецького Міноборони

Як повідомляє RMF24, речник Міністерства оборони Туреччини контрадмірал Зекі Актюрк заявив, що обстріл, імовірно, вели з території Ірану. Обставини інциденту з’ясовують органи влади обох країн.

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Після стрілянини представники турецької сторони провели переговори з Іраном. За словами речника оборонного відомства, у Туреччині та Ірані розпочали судові й адміністративні провадження. Він зазначив, що дії для повного з’ясування обставин справи ведуть у координації з іранською владою.

Інциденти на прикордонні

У прикордонних районах південного сходу Туреччини раніше неодноразово ставалися інциденти за участю озброєних груп або контрабандистів і турецьких сил безпеки. Провінція Хаккарі також була одним із осередків конфлікту Туреччини з Робітничою партією Курдистану. Водночас, за даними RMF24, немає ознак зв’язку цієї стрілянини з організацією, яка нині бере участь у мирних переговорах з урядом в Анкарі.

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