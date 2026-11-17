Турецький виробник оборонної електроніки ASELSAN уклав із ракетобудівною компанією ROKETSAN контракти загальною вартістю €1,28 млрд, або $1,41 млрд. Угоди передбачають постачання систем передачі даних для ракет і систем самонаведення, повідомляє AeroTime.

Деталі контрактів

16 листопада 2026 року ASELSAN розкрила інформацію про угоди в повідомленні для турецької Платформи публічного розкриття інформації KAP. У документі замовником зазначено ROKETSAN, однак не названо ракетні програми, кількість замовлених систем і графік постачань.

Системи самонаведення виявляють і супроводжують цілі, зазвичай на завершальному етапі польоту ракети. Канали передачі даних дають змогу оновлювати інформацію про ціль уже після запуску. ROKETSAN виробляє ракети та високоточні авіаційні боєприпаси, зокрема родину MAM, але з повідомлення не випливає, чи охоплюють ці контракти саме такі боєприпаси.

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Згідно з розкритою інформацією, у найновішій оприлюдненій фінансовій звітності ASELSAN на ROKETSAN припадало 5,6% чистих продажів компанії та 7,3% її торговельної дебіторської заборгованості.

Попередні контракти

23 вересня 2026 року ASELSAN повідомила про контракт із ROKETSAN на €1,23 млрд, або $1,36 млрд, на постачання підсистем для систем протиповітряної оборони.

Також 5 жовтня ASELSAN повідомила про угоди з Управлінням оборонної промисловості Туреччини на €2,46 млрд для гібридних систем ППО. 26 жовтня компанія розкрила контракт на €523 млн для розроблення системи протиповітряної та протиракетної оборони нового покоління. У вересні ASELSAN демонструвала системи радіоелектронної боротьби й радіолокаційні контейнери на безпілотниках Bayraktar TB2 у турецькій Коньї перед делегаціями з 18 країн.

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