Turk Eximbank залучив понад $800 млн на COP31 у Туреччині — Anadolu Agency

Turk Eximbank уклав чотири кредитні угоди з міжнародними фінансовими інституціями на конференції ООН зі зміни клімату COP31 в Анталії, Туреччина. Загальна сума фінансування перевищує $800 млн, повідомляє Anadolu Agency.

Угоди передбачають €209,2 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, €250 млн від німецького банку розвитку KfW, а також два кредити від Азійського банку інфраструктурних інвестицій — на $200 млн і $100 млн. За даними повідомлення Turk Eximbank для турецької платформи розкриття інформації, угоди укладено з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, АБІІ та KfW.

Фінансування для сталих інвестицій

Водночас QNB Türkiye підписав домовленості про фінансування на суму до $500 млн строком на п'ять років із п'ятьма міжнародними інституціями. Серед них — Азійський банк розвитку, АБІІ, Європейський банк реконструкції та розвитку, нідерландський банк розвитку FMO та Міжнародна фінансова корпорація.

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Кошти планують спрямувати на зелені інвестиції, кліматичне фінансування, соціальний розвиток, жіноче підприємництво, сільське та лісове господарство, а також блакитну економіку.

Облігації для старших підприємців і природні проєкти

За домовленістю з Азійським банком розвитку QNB Türkiye може залучити $100 млн: половину коштів передбачено для зеленого фінансування, а решту — через облігації Silver Economy Bond для малих і середніх підприємств, якими володіють або керують люди середнього та старшого віку. Це може стати першою угодою QNB Türkiye щодо облігацій з АБР, першою такою облігацією в Туреччині та першою, підтриманою інвестицією АБР.

До $150 млн від АБІІ планують використати для кліматичного фінансування, зелених інвестицій і потреб компаній в оборотному капіталі. QNB Türkiye також готує фінансування до $100 млн від ЄБРР у межах програми Green Economy Financing Facility, до €50 млн від FMO через Nature Bond для блакитної економіки, лісового та сільського господарства, а також до $100 млн від Міжнародної фінансової корпорації для зелених інвестицій і проєктів, що сприяють економічній участі та розширенню можливостей жінок.

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