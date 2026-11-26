Туркменістан очікує, що ділянка газопроводу від прикордонного міста Серхетабат до афганського Герата почне постачати газ до третього за величиною міста Афганістану на початку 2027 року. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на туркменських посадовців, які говорили з Reuters.

Перша ділянка маршруту

Газопровід Серхетабат—Герат є частиною проєкту ТАПІ, що має з'єднати Туркменістан, Афганістан, Пакистан та Індію. На Туркменському енергетичному форумі минулого місяця Туркменістан заявив, що трубопровід уже дістався околиць Герата, а введення ділянки в експлуатацію планують до кінця року.

Довжина відрізка між Серхетабатом і Гератом становить близько 150 кілометрів. Це менш як десята частина запланованої протяжності всього газопроводу ТАПІ — 1 800 кілометрів. Загальну вартість проєкту оцінюють у 10 млрд доларів.

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Інфраструктура в Гераті

Для Герата передбачені подальші проєкти: трубопровід до промислового парку міста, газорозподільні станції, газифікація промислової зони та комплекс зі стисненого природного газу. У жовтні Туркменістан також повідомляв, що приватний інвестор запропонував збудувати поблизу міста газову електростанцію.

Фінансові та політичні перешкоди

Проєкт ТАПІ роками стикався з політичними й фінансовими перешкодами. Серед ризиків для його реалізації та міжнародного фінансування OilPrice називає повернення «Талібану» до влади в Афганістані на початку 2020-х років, а також історичну ворожість і недовіру між Пакистаном та Індією.

Голова туркменської державної компанії, відповідальної за проєкт, Мухамметмират Аманов заявив Reuters, що запуск першої ділянки може забезпечити ранні надходження та підвищити довіру кредиторів. Туркменістан, за оцінкою видання, посідає п'яте місце у світі за запасами природного газу після Росії, Ірану, Катару та США.

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