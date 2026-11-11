Туркменістан заявив, що TAPI дістався околиць Герата — OilPrice

Туркменістан заявив, що газогін Туркменістан—Афганістан—Пакистан—Індія, відомий як TAPI, дістався околиць афганського міста Герат. На енергетичному форумі в Ашгабаті наприкінці жовтня також оголосили про намір ввести в експлуатацію першу афганську ділянку до кінця 2026 року, повідомляє OilPrice.

Будівництво біля Герата

Супутникові знімки від 7 листопада, за даними видання, показують продовження газопроводу від південного кордону Туркменістану до будівельної зони приблизно за 22 кілометри на захід від промислового району Герата. Місце робіт відповідає опису запланованої газовідвідної станції на маршруті TAPI, який раніше оприлюднила влада талібів.

Запланована протяжність TAPI становить близько 1800 кілометрів. Газогін має з’єднати велике газове родовище Галкиниш у Туркменістані зі споживачами в Афганістані, Пакистані та Індії. Вартість усього проєкту оцінювали до 10 млрд доларів, а будівництво відрізка до Герата, за повідомленнями, коштувало Ашгабату 600 млн доларів.

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Фінансування та транзит

У матеріалі OilPrice припускають, що регіональні енергетичні перебої на тлі війни в Ірані могли поновити інтерес Пакистану до TAPI. Посол Пакистану в Туркменістані Фар’ял Легарі на форумі в Ашгабаті заявила, що Ісламабад налаштований просувати газогін.

Старший науковий співробітник Atlantic Council Джон М. Робертс вважає, що для продовження маршруту в бік Кандагара та Пакистану може знадобитися партнерство і китайська фінансова підтримка. Афганістан також пропонував Росії інвестувати в подальше прокладання труби. Якщо газогін продовжать до Пакистану та Індії, Кабул може отримувати сотні мільйонів доларів щорічних транзитних зборів.

За початковим планом Афганістан мав отримувати приблизно 5% газу, який транспортуватиметься TAPI, тоді як Пакистан та Індія — ділити решту 95% порівну. Водночас майбутнє проєкту залежить від фінансування, політичної ситуації в регіоні та участі двох найбільших потенційних покупців газу.

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