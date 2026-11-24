Турнір Dubai Darts Masters повернеться до Дубая в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2027 році після десятирічної перерви. Змагання Світової серії дартсу відбудуться 22–23 січня на арені Coca-Cola Arena, повідомляє Sky Sports.

Турнір на 16 учасників

У Dubai Darts Masters візьмуть участь вісім провідних гравців PDC. Турнір проведуть за олімпійською системою за участю 16 спортсменів: у перший вечір заплановано вісім матчів першого раунду, а другого дня відбудуться наступні стадії та фінал.

Учасники також розіграють рейтингові очки Світової серії, що допоможуть їм поборотися за місця у підсумковому турнірі сезону в Амстердамі.

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Повернення до календаря PDC

Дубай був одним із перших міст, що приймали етапи Світової серії дартсу, а турніри там проводили з 2013 до 2017 року. Востаннє Dubai Darts Masters відбувся 2017 року: шотландець Гарі Андерсон захистив титул, перемігши у фіналі нідерландця Майкла ван Гервена з рахунком 11:7.

Сезон Світової серії дартсу 2027 року стартує 15 січня в Бахрейні, після чого гравці вирушать до ОАЕ. Генеральний директор PDC Метт Портер заявив, що Coca-Cola Arena стане майданчиком для двох днів дартсу найвищого рівня.

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