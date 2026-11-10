Туск анонсував публікацію ухвали суддів Конституційного трибуналу — Polsat News

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що того ж дня отримає для публікації в офіційному віснику ухвалу загальних зборів суддів Конституційного трибуналу. Документ стосується зміни регламенту роботи органу, повідомляє Polsat News.

Ухвала про регламент

Про це Туск сказав під час засідання уряду. За його словами, зміни до регламенту мають поліпшити роботу Конституційного трибуналу.

Прем’єр назвав заплановане оприлюднення першим за багато років опублікуванням рішення цього органу. Він також охарактеризував трибунал як належно сформований важливий державний орган.

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Оцінка прем’єр-міністра

Туск заявив, що може оголосити початок нової ери для Конституційного трибуналу. За його словами, попри перешкоди, емоції та агресію судді змогли врегулювати ситуацію, а уряд може виконувати свої обов’язки щодо рішень, ухвал і постанов суддів трибуналу.

Глава польського уряду висловив сподівання, що публікація стане символічним завершенням спору навколо Конституційного трибуналу.

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