Туск має приїхати до Кракова ввечері 9 листопада — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, за повідомленням RMF24, має приїхати до Кракова ввечері 9 листопада. У дописі на платформі X він закликав людей зібратися в місті о 20:00.

Очікувана присутність Туска

Раніше журналістка TVN Катажина Коленда-Залеська повідомила, що глава польського уряду буде присутній на Головній площі Кракова. Інших подробиць щодо запланованого візиту прем’єра RMF24 не навело.

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Марш після стрілянини

Увечері в Кракові також заплановано марш мовчання після стрілянини на Головній площі. Учасники мають пройти маршрутом, яким рухався 24-річний стрілець з Островця-Свентокшиського.

За даними RMF24, стрілянина сталася в суботу, 7 листопада. Видання повідомляє, що стрілець убив шістьох людей і поранив 15. У його помешканні також виявили тіла трьох людей — батьків і сестри стрільця.

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