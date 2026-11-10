Туск пообіцяв посилену допомогу постраждалим від атаки у Кракові — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі постраждалі внаслідок суботньої атаки у Кракові отримають посилену допомогу від держави. Підтримка стосуватиметься поранених поліцейських, інших постраждалих, родин загиблих і близьких поранених, повідомляє RMF24.

Допомога постраждалим

Туск сказав про це на початку засідання польського уряду. Він високо оцінив дії правоохоронців, які брали участь в операції, наголосивши на їхній самопожертві та готовності ризикувати життям і здоров’ям. За словами глави уряду, дії служб дали змогу врятувати багато людей.

Прем’єр також звернув увагу на небезпечні предмети й матеріали, виявлені в автомобілі нападника. За оцінкою Туска, ці знахідки свідчили про можливий масштаб трагедії та підготовку до продовження атаки. Він подякував усім, хто був залучений до операції, і заявив, що польська держава та її служби впоралися з випробуванням.

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Перегляд правил щодо зброї

Туск доручив міністрам внутрішніх справ, національної оборони та юстиції, а також голові Урядового центру законодавства терміново переглянути чинні правила доступу до зброї. Він зазначив, що рішення мають бути виваженими та не ухвалюватися під впливом емоцій.

Перевірка має охопити не лише норми щодо володіння зброєю, а й роботу стрілецьких тирів. Прем’єр наголосив на необхідності забезпечити реєстрацію кожної одиниці зброї, яка потрапляє до приватних рук.

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