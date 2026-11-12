Туск заявив, що Польщу не вітають на переговорах з представниками Путіна — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції в Дубліні, Ірландія, заявив, що Польщу «не надто вітають» за столом переговорів, де присутні представники Володимира Путіна та американські дипломати президента Дональда Трампа. Про це повідомляє RMF24.

Представництво Європи

Туск сказав, що не хоче долучатися до дискусій про те, хто саме має представляти Європу на таких переговорах. За його словами, Польща не повинна брати участь у змаганні між президентами й прем’єрами за місце за столом перемовин.

Польський прем’єр зазначив, що в Європі вже діють відповідні інституції: Європейська комісія, голова Європейської ради та високий представник ЄС. На його думку, слід зміцнювати спільну позицію, яку представляють європейські інституції, а не створювати нові формати.

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Позиція Польщі

Туск також наголосив, що його щодня консультують і він не відчуває нестачі участі Польщі в міжнародних контактах. Водночас він пояснив, що польська позиція щодо Росії є чіткою та жорсткою.

За словами Туска, російська сторона, що представляє державу-агресора, не зацікавлена в присутності Польщі на цих переговорах саме через таку позицію Варшави. Він заявив, що представники Путіна нині просувають умови, які вважає абсолютно неприйнятними, а їхнє прийняття становило б безпосередню загрозу безпеці Польщі.

Прем’єр додав, що підтримує постійний контакт з усіма, хто залучений до процесу, однак не хотів би, щоб Польща схвалювала пропозиції або рішення, підготовлені в Москві.

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