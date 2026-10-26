Туск закликав Навроцького підписати номінацію посла до В’єтнаму — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу в Ханої закликав президента Кароля Навроцького підписати номінацію Йоанни Скочек на посаду посла Польщі у В’єтнамі. Глава уряду заявив, що суперечка щодо дипломатичних призначень обмежує можливості польської дипломатії та може ускладнити підтримку компаній, які планують розширювати діяльність на в’єтнамському ринку, повідомляє RMF24.

Статус керівниці місії

Туск зазначив, що блокування повних посольських призначень стосується і Ханоя. За його словами, Скочек добре підготувала його візит, однак її становище відрізняється від статусу послів інших європейських держав.

Прем’єр пояснив, що дипломат, який тимчасово очолює представництво без рангу посла, має слабші позиції під час контактів на найвищому рівні. Він заявив, що політичні розбіжності не повинні обмежувати можливості держави та польської дипломатії.

Туск також сказав, що Польща очікує значного розширення присутності своїх компаній у В’єтнамі. На його думку, для підтримки підприємців дипломатичне представництво має володіти повним набором інструментів.

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Суперечка щодо призначень

Із листопада 2024 року Йоанна Скочек очолює польську дипломатичну місію в Ханої як тимчасова повірена у справах. Послів у Польщі призначає та відкликає президент за поданням міністра закордонних справ, погодженим прем’єр-міністром.

Конфлікт між президентом і Міністерством закордонних справ щодо посольських призначень триває з 2024 року. У березні того року глава МЗС Радослав Сікорський вирішив завершити місії понад 50 послів, а МЗС відкликало кільканадцять кандидатур, поданих попереднім керівництвом відомства. У частині представництв дипломатів замінили тимчасові повірені у справах.

Навроцький, зокрема, заперечує проти призначення Богдана Кліха послом у США та Ришарда Шнепфа послом в Італії. Сікорський раніше заявляв, що президент має 46 повних подань щодо дипломатичних номінацій. Під час візиту Туска до Ханоя Польща та В’єтнам також оголосили про підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.

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