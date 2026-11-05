Туїпулоту та Расселл повернулися до складу Шотландії на матч з Новою Зеландією — BBC Sport

Капітан збірної Шотландії Сіоне Туїпулоту та флай-хав Фінн Расселл увійшли до стартового складу команди на матч Nations Championship проти Нової Зеландії. Гра відбудеться в суботу на стадіоні «Мюррейфілд» в Единбурзі, Шотландія. Про це повідомляє BBC Sport.

Зміни після матчу з Фіджі

Туїпулоту й Расселл не брали участі в попередньому матчі шотландців проти Фіджі в липні, який завершився перемогою Шотландії з рахунком 33:17. Головний тренер Грегор Таунсенд також повернув до задньої лінії Кайла Стейна, Г’ю Джонса, Бена Вайта та Джеймі Добі. У грі з Фіджі Добі вийшов на заміну.

Рорі Сазерленд залишився єдиним форвардом, який зберіг місце у стартовому складі після липневої зустрічі. До основи також увійшли Юен Ешман, Зандер і Метт Фагерсони, Скотт Каммінгс, Джек Демпсі та віцекапітан Рорі Дарґе.

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Склад на матч

У стартовому складі Шотландії зіграють Кайл Роу, Кайл Стейн, Г’ю Джонс, Сіоне Туїпулоту, Джеймі Добі, Фінн Расселл, Бен Вайт, Рорі Сазерленд, Юен Ешман, Зандер Фагерсон, Грегор Браун, Скотт Каммінгс, Метт Фагерсон, Рорі Дарґе та Джек Демпсі. Серед запасних — Грегор Гіддлстон, П’єр Шуман, Вілл Герд, Макс Вільямсон, Джош Бейліш, Джордж Горн, Том Джордан і Блер Кінггорн.

Матч із Новою Зеландією стане першим із трьох тестів, які Шотландія проведе цього місяця. Згодом в Единбург також приїдуть збірні Австралії та Японії.

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