Лондонський стадіон «Альянц Стедіум Твікенем» у Великій Британії очікують заповненим приблизно наполовину в перший вечір фінального вікенду регбійного Nations Championship. На арені місткістю 82 тисячі місць повністю закрили верхній ярус, а на середньому відкрили трохи більш як половину секторів, повідомляє BBC Sport.

Квитки на місця ближче до поля ще продають. Значна кількість вільних місць залишається в окремих секторах нижнього ярусу, зокрема в північно-західному куті стадіону.

Матчі відкриття

У п’ятницю, 27 листопада, відбудуться два матчі. О 16:40 за Гринвічем зіграють Італія та Фіджі — дві збірні з найнижчим рейтингом. О 20:10 Ірландія зустрінеться з Австралією в матчі за п’яте та шосте місця.

Фінальний вікенд є завершенням нового формату турніру, який об’єднує тестові матчі липня та листопада. Упродовж трьох днів на Твікенемі мають провести шість матчів плей-оф між командами Північної та Південної півкуль.

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Продаж квитків

На суботу й неділю квитки продаються краще: на кожен із цих днів уже придбали приблизно по 65 тисяч квитків. У суботу центральним матчем буде гра Англії проти Нової Зеландії, а в неділю Франція та ПАР проведуть гранд-фінал.

Організатори мали обмежений час для продажу, оскільки учасників кожного матчу плей-оф визначили лише попередніх вихідних. Викликом також стали обмеження в календарі та бюджетах уболівальників напередодні Різдва, а також три поспіль аншлаги на матчах Англії з Австралією, Японією та Новою Зеландією.

Дорослі квитки на п’ятничні матчі доступні за 60 фунтів стерлінгів, а дитячі на найкращі з доступних місць коштують 20 фунтів. Після турніру організатори проведуть підсумкове обговорення, після якого міста зможуть подавати заявки на проведення наступного розіграшу у 2028 році. Серед варіантів, які розглядають, — проведення змагань в одному місті на кількох стадіонах, із матчами нижчого статусу на менших аренах.

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