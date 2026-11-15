У 182 центрах екстреної медичної допомоги Південної Кореї у 2025 році зафіксували 28 983 випадки надання допомоги пацієнтам після спроб самогубства або самоушкодження. Це менше, ніж 35 170 таких випадків у 2024 році та 46 359 у 2023-му, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Національного центру екстреної медичної допомоги.

Дані екстрених служб

Статистика охоплює 182 центри екстреної медичної допомоги, які обслуговують ширші території та надають спеціалізовані послуги. Серед них є 29 регіональних центрів, розташованих у визначених урядом багатопрофільних лікарнях.

Загалом у 2025 році в країні діяло 530 відділень невідкладної допомоги, де працювали 2 802 профільні фахівці. Із приблизно 4,33 мільйона випадків надання екстреної медичної допомоги 3,27 мільйона, або близько 76%, були пов’язані із захворюваннями. Решта стосувалася аварій та інших причин. У 29 737 випадках пацієнти померли попри надану допомогу.

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Показник серед підлітків зріс

Загальний показник самогубств у Південній Кореї у 2025 році знизився до 27,8 на 100 тисяч населення проти 29,1 роком раніше. Водночас серед підлітків він зріс із 8 до 8,6 на 100 тисяч населення. Це найвищий показник із початку ведення такої статистики у 1983 році та п’ятий рік поспіль зростання після рівня 6,5 у 2020 році.

За даними Міністерства освіти, кількість смертей серед учнів унаслідок самогубств зросла зі 148 у 2020 році до 244 у 2025-му. Членкиня міської ради Сеула Бон Ян Сун закликала міську владу запровадити комплексні заходи для захисту психічного здоров’я підлітків і забезпечити їм можливість оперативно отримати допомогу та консультацію.

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