В Ізраїлі від початку 2026 року 23 військовослужбовці та офіцери на активній службі вчинили самогубство. Це найвищий річний показник, зафіксований армією за останні 16 років, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на газету Haaretz.

Дані за роками

Haaretz також повідомила, що у 2026 році самогубство вчинили 17 військових регулярних та резервних сил, які служили під час війни в Газі, а згодом залишили активну службу. Окремо видання зазначило про п’ятьох поліцейських, які померли внаслідок самогубства цього року.

За десять років до початку війни в Газі у жовтні 2023 року ізраїльська армія реєструвала в середньому 12 самогубств на рік. За армійськими даними, від 7 жовтня до кінця 2023 року самогубство вчинили семеро військовослужбовців на активній службі, у 2024 році — 21, а у 2025 році — 22.

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Випадки після служби

Армійська статистика не охоплює військових, які вчинили самогубство після завершення активної служби. У 2025 році військові заявляли, що з 2023 року виявили 15 таких випадків. Представник Управління кадрів армії сказав Haaretz, що ця оцінка могла бути заниженою, проте зростання кількості самогубств заперечувати неможливо.

За оцінкою армії, у 10 із 17 випадків смерті колишніх військових у 2026 році існувала висока ймовірність зв’язку з військовою службою. Ще один випадок продовжують вивчати. Haaretz також повідомила, що більшість військовослужбовців на активній службі, які вчинили самогубство цього року, раніше не зверталися по допомогу щодо психічного здоров’я.

Керівник Центру досліджень самогубства та психічного болю Хайфського університету Йоссі Леві-Бельц назвав військових, передусім резервістів, які служать у 2026 році й надалі, групою ризику. За його словами, наступні роки можуть бути критичними для показників самогубств.

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