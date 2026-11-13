У 219 пухлинах виявили зв’язок метилювання ДНК з рецидивом — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско проаналізували профілі метилювання ДНК у 219 пухлинах і виявили закономірності, що тісно корелювали з ризиком рецидиву раку ендометрія низького ступеня злоякісності на обмеженій стадії. Дані дослідження представили на щорічній конференції Association for Molecular Pathology 2026 у Сіетлі, США.

Як повідомляє News-Medical, дослідження стосувалося ендометріоїдної аденокарциноми матки з низьким рівнем копійних змін. Джерело називає її найпоширенішим типом раку ендометрія. Науковці шукали молекулярні ознаки, пов’язані з рецидивом, у пухлинах із подібними клінічними та патологічними характеристиками.

Кластери метилювання

Аналіз виявив спектр змін метилювання ДНК, пов’язаних із різним ризиком рецидиву. Кластери пухлин, визначені за профілями метилювання, також відрізнялися за представленістю мутацій у генах CTNNB1 і DICER1.

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Крім того, для цих кластерів зафіксували відмінності щодо приросту кількості копій у ділянці 1q хромосоми. Це може свідчити про відмінності в базовій біології пухлин.

Можливе застосування

Результати вказують, що епігенетичне профілювання може допомогти розрізняти ризик рецидиву серед пацієнток, чиї пухлини за звичайними клінічними та патологічними критеріями виглядають подібними. Роботу під назвою «Methylomic Stratification of Recurrence Risk in Primary, Low-Grade, Copy Number-Low Endometrioid Adenocarcinoma of the Uterus» очолив Меттью Зуніч.

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