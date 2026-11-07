У 242 містах США стартове житло коштує від $1 млн — Fortune

У США кількість міст, де типове стартове житло коштує щонайменше $1 млн, сягнула рекордних 242. Це утричі більше за 80 міст із таким рівнем цін до пандемії та на 16 більше, ніж роком раніше, свідчить дослідження Zillow, про яке повідомляє Fortune.

Зростання кількості таких міст

Каліфорнія має найбільшу кількість таких міст — 105. Водночас найшвидше зростала кількість міст із мільйонним стартовим житлом на Північному Сході США. У штаті Нью-Йорк їхня кількість збільшилася з 12 до 41 від допандемічного періоду, а в Нью-Джерсі — з одного до 26.

Лише за останній рік Нью-Йорк і Нью-Джерсі разом додали до переліку 15 міст. У агломерації Нью-Йорка нарахували 63 міста, де стартове житло оцінюють від $1 млн. Далі йдуть агломерації Сан-Франциско з 37 містами, Лос-Анджелеса — з 33, Сан-Хосе — з 13, а також Маямі та Сіетла — по вісім.

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Бар'єр для перших покупців

Zillow визначає стартове житло як об'єкти з нижньої третини цін у конкретному регіоні. Станом на червень типова вартість такого житла у США становила $198 649, що на 1,7% більше, ніж роком раніше. Водночас у понад 200 містах ціни на цей сегмент приблизно вп'ятеро вищі за загальнонаціональний показник.

До 2020 року міста з мільйонним стартовим житлом майже всі розташовувалися на узбережжі; винятком був лише штат Колорадо. Тепер хоча б одне таке місто є у 26 штатах проти дев'яти до пандемії. Кілька прикладів також є у Техасі, Вайомінгу та Іллінойсі.

За даними Національної асоціації ріелторів, оприлюдненими у листопаді 2025 року, типовий покупець першого житла в США досяг рекордного віку 40 років. Частка таких покупців у липні впала до половини історичної норми. Zillow пов'язує зростання цін із дефіцитом житла, високим попитом і періодом історично низьких ставок за іпотекою під час пандемічного буму.

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