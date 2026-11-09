У 27 регіонах Росії зафіксували генералізовану епідемію ВІЛ — Euronews

У 27 регіонах Росії поширення ВІЛ вийшло за межі груп ризику й набуло характеру генералізованої епідемії. Про це повідомив Центральний науково-дослідний інститут епідеміології Росспоживнагляду держави-агресора Росії. Як повідомляє Euronews, у цих регіонах ВІЛ діагностують більш ніж у 1% вагітних жінок. Найскладніша ситуація, за даними інституту, у Кемеровській, Іркутській і Свердловській областях.

Інфікування в медичних закладах

У 2025 році в Росії виявили 45 тисяч нових випадків ВІЛ — на 13,4% менше, ніж у 2024 році. Водночас, за даними профільного видання Medvestnik, у медичних закладах зафіксували найвищий за 15 років рівень інфікувань ВІЛ і вірусними гепатитами. У 2025 році зареєстрували вісім кластерів інфекцій, унаслідок яких інфікувалися 104 пацієнти.

У 2026 році тривало розслідування 11 імовірних кластерів інфекцій у медичних організаціях десяти російських регіонів. У Москві розслідують кластер, у межах якого виявили 22 випадки вірусного гепатиту C. Епідеміологи називають основною причиною заражень порушення санітарно-епідеміологічних правил, зокрема використання одноразових катетерів або глюкометрів для кількох пацієнтів.

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Кількість людей із ВІЛ зростає

За оцінкою директора Центрального НДІ епідеміології Василя Акімкіна, у Росії живуть понад 1,232 млн людей із підтвердженим діагнозом ВІЛ, що становить 0,8% населення країни. Росспоживнагляд прогнозує, що без зміни підходів до профілактики й лікування ця кількість може зрости до 1,47 млн до 2030 року.

Наприкінці 2025 року пригнічене вірусне навантаження мали лише близько половини людей, які живуть із ВІЛ, повідомила Наталія Ладна. Серед пацієнтів, які отримували антиретровірусну терапію, такого показника досягли 77,9%. Під медичним наглядом у 2025 році перебували 72% людей із ВІЛ, хоча кількість тестів за десятиліття зросла на 75% і сягнула 54 млн.

За даними аналізу кількох російських медіа, між кількістю людей із підтвердженим діагнозом ВІЛ за підрахунками Росспоживнагляду та кількістю тих, хто перебуває під регулярним медичним наглядом за даними МОЗ Росії, є розрив у 385 555 осіб.

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