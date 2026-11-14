У 32 містах Португалії протестували за доступне житло — Anadolu Agency

Тисячі людей у 32 містах Португалії в суботу вийшли на вулиці, вимагаючи від уряду термінових дій для розв’язання житлової кризи. Акції організувала платформа Casa Para Viver, що об’єднує близько 100 житлових асоціацій і низових організацій, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги учасників

Акції відбувалися, зокрема, в Лісабоні, Порту, Фару, Портімау, Коїмбрі та Бразі під гаслом на захист права на житло. Рух вимагає жорсткішого контролю за орендною платою, посилення захисту від виселень і збільшення інвестицій у доступне державне житло.

Casa Para Viver також закликає скасувати запропоновані зміни до законодавства про оренду. Представниця платформи Ріта Сілва заявила агентству Lusa, що житлова криза зачіпає всю країну, а не лише великі міста.

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Зміни до правил оренди

Платформа домагається суворішого регулювання договорів оренди, порожньої нерухомості, короткострокового туристичного житла та спекуляцій із нерухомістю. Протести відбулися після того, як парламент загалом схвалив урядові пропозиції щодо змін до законодавства про міську оренду.

Ці пропозиції передбачають більшу гнучкість орендних договорів і пришвидшення процедур виселення. Житлові активісти застерігають, що такі зміни можуть послабити захист орендарів на тлі зростання орендної плати та обмеженої доступності житла. Напередодні акцій президент Антоніу Жозе Сегуру зустрівся з представниками руху, які також закликали прем’єр-міністра Луїша Монтенегру до прямого діалогу.

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