У 41 із 73 лікарняних трастів Англії, або 56%, у 2026 році вразливих пацієнтів розміщували в коридорах відділень невідкладної допомоги. Йдеться, зокрема, про дітей, пацієнтів із проблемами психічного здоров’я, фізичними порушеннями та труднощами у навчанні. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на ексклюзивні дані The BMJ, зібрані через запити за законом про свободу інформації.

NHS England встановила, що розміщення таких груп пацієнтів у коридорах слід уникати. Десять трастів, або 14% із 73, повідомили, що розміщували в коридорах дітей.

Дані про дітей

North West Anglia Hospitals підтвердив чотири випадки розміщення в коридорах пацієнтів віком 15 років або молодших від 1 січня 2026 року. У Hull University Teaching Hospitals, North Cheshire and Mersey, Royal Cornwall Hospitals та University Hospitals North Midlands наймолодшими пацієнтами в коридорах були 16-річні.

United Lincolnshire Teaching Hospitals назвав мінімальний вік у 17 років. Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals заявив, що всі діти, яких розміщували в коридорах, були старші за 16 років. Ще три трасти — Surrey and Sussex, University Hospitals of Morecambe Bay та The Newcastle Upon Tyne Hospitals — не змогли підтвердити вік наймолодшої дитини, яку лікували в коридорі.

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Ризики напередодні зими

Міністерка охорони здоров’я та соціального забезпечення Іветт Купер минулого місяця пообіцяла ліквідувати практику лікування дітей у коридорах. За її словами, уряд почне збирати дані про кількість таких випадків, а NHS England має підготувати термінові нові стандарти надання допомоги дітям у відділеннях невідкладної допомоги.

За даними опитування Королівського коледжу невідкладної медицини, на початку листопада з лікуванням у коридорах зіткнувся приблизно кожен п’ятий пацієнт, зокрема діти й люди у кризі психічного здоров’я. Експерти висловили занепокоєння, що в таких умовах медики можуть не помітити швидкого погіршення стану дитини, а також можливими ризиками для її безпеки.

У жовтні в коридорах відділень невідкладної допомоги в Англії щодня в середньому лікували 2718 пацієнтів. Представник NHS заявив, що допомога будь-якому пацієнтові в коридорі є неприйнятною ситуацією, особливо для найбільш вразливих людей, і служба має намір припинити таку практику.

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