У 6,7–8,7% людей до 30 років виявили безсимптомний атеросклероз — News-Medical

Міжнародна група дослідників виявила ознаки безсимптомного атеросклерозу у 6,7% жінок і 8,7% чоловіків віком від 18 до 29 років. Аналіз охопив дорослих без встановленого атеросклеротичного серцево-судинного захворювання з Данії та Іспанії, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У дослідженні REACT взяли участь 16 808 людей віком від 18 до 70 років, середній вік яких становив 45 років. Жінки становили 51,4% вибірки. Для аналізу поширеності використали дані 13 186 учасників, які пройшли повне обстеження трьох судинних басейнів: сонних, стегнових і коронарних артерій.

Бляшки в сонних та стегнових артеріях шукали за допомогою тривимірного ультразвукового дослідження. Стан коронарних артерій оцінювали методом комп’ютерної томографічної ангіографії, а кальцифікацію — за допомогою безконтрастної комп’ютерної томографії.

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Відмінності за віком і статтю

Серед усіх учасників із повним обстеженням бляшки щонайменше в одній дослідженій ділянці виявили у 57,1%. Автори наголосили, що цей показник не є оцінкою поширеності для всього населення, оскільки вибірку формували за віком, статтю та країною. У чоловіків атеросклероз виявляли частіше, ніж у жінок: 63,4% проти 50,9%.

У групі 30–39 років бляшки зафіксували у 34,6% чоловіків і 21,3% жінок. У молодших учасників зміни найчастіше виявляли у периферичних артеріях, передусім сонних, і зазвичай лише в одному судинному басейні. З віком частіше траплялося одночасне ураження сонних і стегнових артерій.

Обмеження оцінки ризиків

Дослідники також встановили, що SCORE2 — шкала для прогнозування 10-річного серцево-судинного ризику в європейців 40–69 років — виявляла лише частину людей із наявними бляшками. Категорія високого ризику охопила менш як 2% учасників із безсимптомним атеросклерозом. Автори зазначили, що результати не доводять, що рутинна візуалізація судин поліпшує серцево-судинні результати.

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