На щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки представлять результати дослідження про зміни мамографічної щільності грудей після застосування агоністів рецепторів GLP-1 для зниження ваги. Провідна авторка дослідження — діагностична радіологиня Єва К. Гомбош із Brigham and Women’s Hospital у Бостоні, США. Як повідомляє News-Medical, такі зміни можуть впливати на вигляд мамограм і частоту направлень на додаткове обстеження.

Дані дослідження

Ретроспективне дослідження охопило 107 жінок віком від 34 до 79 років, середній вік яких становив 57,5 року. Усі учасниці щонайменше рік застосовували агоністи рецепторів GLP-1 для зниження ваги та пройшли по дві скринінгові мамографії: до початку терапії і після щонайменше року лікування. Загалом проаналізували 214 обстежень.

Зафіксована втрата ваги становила від 6 до 107 фунтів, у середньому — 40 фунтів. Щільність тканин грудей оцінювали троє радіологів, а також застосовували програмне забезпечення та категорії системи BI-RADS. Автоматизована оцінка показала підвищення щільності щонайменше на одну категорію у 65 із 104 жінок, або у 62,5%. Зниження категорії щільності не зафіксували.

Додаткові обстеження

У восьми пацієнток категорія BI-RADS зросла на два рівні — від переважно жирової тканини до гетерогенно щільної. Зменшення розміру грудей радіологи відзначили у 57,9–78,5% учасниць, а потовщення шкіри — у 9,3–17,8%.

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На додаткове діагностичне обстеження після скринінгу запросили 24 із 107 жінок, або 22,4%. Для порівняння, середня частота таких повторних викликів на мамографію у США становить близько 10%. Чотирьом пацієнткам рекомендували біопсію; усі результати виявилися доброякісними. Інші випадки після дообстеження оцінили як негативні або доброякісні, зокрема виявили три прості кісти.

Можливе пояснення

За словами Гомбош, зміна щільності може бути пов’язана з непропорційною втратою жирової тканини грудей. У такому разі фіброгландулярна тканина може виглядати на мамограмі відносно помітнішою, навіть якщо її абсолютний обсяг не збільшився.

Дослідники зазначили, що підвищення мамографічної щільності після значного схуднення не обов’язково означає збільшення обсягу фіброгландулярної тканини або ризику раку грудей. Довгострокові наслідки цих змін залишаються невизначеними й потребують подальшого вивчення. Жінкам, які застосовують препарати GLP-1, радять продовжувати регулярний скринінг і повідомляти фахівців із візуалізації грудей про прийом ліків та значне нещодавнє схуднення.

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