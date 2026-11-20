Міжнародне дослідження за участю 18 672 людей у 69 країнах показало: позитивні емоції переважно пов’язані із сильнішим відчуттям сенсу життя, а негативні — зі слабшим. Водночас сила цього зв’язку відрізняється між культурами, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Emotion.

Як проводили дослідження

Науковці аналізували дані міжнародного опитування про добробут, зібрані від кінця 2022 року до початку 2024-го. Середній вік учасників становив близько 29 років, приблизно 60% респондентів були жінками. Початково дослідники мали дані із 70 країн, однак вибірку з Буркіна-Фасо виключили з основного аналізу через питання до якості даних та її можливий статистичний вплив.

Учасники повідомляли, як часто відчували спокій, закоханість, вдячність і збудження, а також гнів, сум, сором і страх. Окремо дослідники оцінювали, наскільки в кожній країні ідеалізують щастя: респондентів просили вказати, як, на їхню думку, на запитання про задоволеність життям відповіла б ідеальна людина.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль культурного ставлення до щастя

Статистично значущий зв’язок позитивних емоцій із відчуттям сенсу життя зафіксували у 62 країнах, а негативних емоцій — у 57. У багаторівневих моделях, які враховували групування учасників за країнами, ці показники становили відповідно 69 і 64 країни.

Обидва зв’язки були в середньому найсильнішими у західних, освічених, індустріалізованих, заможних і демократичних суспільствах. Слабшими вони виявилися в окремих регіонах, зокрема в країнах Африки на південь від Сахари та регіоні Близького Сходу і Північної Африки. У країнах, де щастю надають більшого культурного значення, зв’язок емоцій з оцінкою осмисленості життя був сильнішим. Ідеалізація щастя пояснювала близько 30% відмінностей між країнами у зв’язку негативних емоцій із сенсом життя та близько 8% — для позитивних.

Відчуття закоханості було пов’язане з сильнішим відчуттям сенсу життя, однак дослідники не знайшли переконливих доказів, що цей зв’язок змінюється залежно від культурної ідеалізації щастя. Автори наголошують, що дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку: не можна визначити, чи емоції впливають на відчуття сенсу, чи навпаки.

Читай нас у