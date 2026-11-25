У басейні Амазонки у 73% територій у жовтні зафіксували опади нижче середнього рівня, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Організацію договору про співпрацю в Амазонії. Кількість осередків пожеж зросла на 82,6% проти минулого року — майже до 24 тисяч. Середня температура в басейні була на 1,32 °C вищою за норму.

Сильне Ель-Ніньйо в Тихому океані поєднує для регіону спеку зі скороченням опадів, через що рівень води в річках знижується, а ліси пересихають. У жовтні NASA повідомляло, що пов’язана з Ель-Ніньйо посуха сприяла різкому зростанню лісових пожеж у частині бразильської Амазонії з вересня. Дим накривав міста Манаус і Сантарен, а небезпечне забруднення повітря призвело до закриття шкіл та скасування публічних заходів.

Прогноз до початку 2027 року

Синоптики очікують, що Ель-Ніньйо залишатиметься винятково сильним до кінця 2026 року та на початку 2027-го — в період, коли в багатьох районах Амазонії має розпочатися сезон дощів. Його вплив може порушити сезонне повернення опадів, продовжити посуху та затримати відновлення річок і лісів.

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За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, температура поверхні моря в ключовій частині екваторіального Тихого океану була на 2,5 °C вищою за середній показник. Імовірність того, що нинішнє Ель-Ніньйо перевершить за силою попередні явища, зафіксовані з 1950 року, оцінювали приблизно у 60%.

Ризик пожеж і нестачі води

Професор атмосферних наук Університету Олбані Пол Раунді зазначив, що Ель-Ніньйо такої сили може спричинити менше опадів, вищі температури та сухіший клімат у частині амазонського біому. Це загрожує неврожаєм, дефіцитом води для громад, які залежать від ґрунтових вод, критично низьким рівнем річок і підвищеним ризиком пожеж у первинних лісах.

За даними програми Monitoring the Andes Amazon Program, після сильного Ель-Ніньйо 2015 року в 2016-му згоріло 1,76 млн гектарів первинних лісів. Після сильного явища наприкінці 2023 року пожежі у 2024-му вразили 2,8 млн гектарів первинного лісу. Раунді наголосив, що уряди та місцеві громади ще мають час готуватися до можливого подальшого дефіциту води та пожеж.

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