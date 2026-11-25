У жовтні ціни на житло в річному вимірі знизилися у 76 із 300 найбільших ринків нерухомості США. Це більше, ніж у вересні, коли спад фіксували у 66 ринках, і в серпні, коли таких ринків було 54, повідомляє Fortune з посиланням на аналіз ResiClub індексу Zillow Home Value Index.

Серед 50 найбільших житлових ринків країни річне зниження цін зафіксували у 21, або 42%. Водночас у середньому по США житло в жовтні все ще дорожчало — на 0,7% проти жовтня попереднього року. Темпи зростання сповільнилися: у вересні показник становив 1%, а в серпні — 1,3%.

Корекція в Остіні

В Остіні, штат Техас, ціни на житло на 28,8% нижчі за пік 2022 року. Генеральний директор ResiClub Ленс Ламберт назвав ситуацію в місті класичним циклом буму і спаду. За його словами, під час пандемії Остін пережив приплив працівників, які перейшли на віддалену роботу, а зростання цін стимулювало активніше житлове будівництво.

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За даними Moody’s Analytics, у вересні 2022 року житло в Остіні було переоцінене на 61%, а ціни відірвалися від рівня місцевих доходів. У жовтні кількість завершених угод у міській агломерації Остіна знизилася на 11,4% у річному вимірі. Запас житла на ринку зріс до 6,2 місяця проти 5,8 місяця роком раніше.

Високі ставки та слабший попит

ResiClub пов’язує нове послаблення ринку зі зростанням довгострокових дохідностей та іпотечних ставок. За даними Freddie Mac, середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою 19 листопада становила 7,28%. Zillow оцінювала щомісячний платіж за типовий американський будинок за умови першого внеску 20% у 2004 долари в жовтні — на 12,8% більше, ніж роком раніше.

Попит також слабшає: кількість нових пропозицій, що перейшли у статус очікування укладення угоди, у жовтні впала на 16,8% у річному вимірі — це найбільше зниження від серпня 2023 року. Водночас корекція не є загальнонаціональною: у Гартфорді, штат Коннектикут, ціни на житло були на 28% вищими за пік 2022 року, а в агломераціях Чикаго, Мілвокі, Канзас-Сіті та Сідар-Рапідс вони продовжували зростати.

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