У 93 роки помер італійський режисер Тінто Брасс, режисер Калігули — The Guardian

У віці 93 років помер італійський режисер, сценарист і монтажер Тінто Брасс, відомий насамперед еротичними стрічками «Salon Kitty» та «Caligula». Про смерть кінематографіста повідомила The Guardian. Брасс народився 26 березня 1933 року в Мілані, а виріс у Венеції.

Справжнє ім'я режисера — Джованні Брасс. Його дід, венеційський художник Італіко Брасс, називав онука Тінторетто, а згодом це прізвисько скоротилося до Тінто. Брасс вивчав право в університетах Падуї та Феррари й закінчив навчання 1957 року. Після цього він поїхав до Французької синематеки в Парижі, а після повернення до Італії працював асистентом Роберто Росселліні на двох фільмах.

Початок кар'єри

На початку 1960-х Брасса вважали одним із цікавих режисерів нового покоління. Його першою повнометражною роботою став фільм «To the Ends of the Earth» 1963 року. Цензори вимагали скоротити картину через антикатолицькі мотиви, однак режисер відмовився, тому стрічка кілька років не виходила на екрани.

Брасс зняв два епізоди кіноальманаху «My Wife» 1964 року, а також вестерн «Yankee». Після переїзду до Лондона він створив психоделічні фільми «Deadly Sweet», «Nerosubianco», «The Howl» і «Dropout». У 1972 році, після успіху порнофільму «Deep Throat» у широкому прокаті, режисер почав зосереджуватися на еротичному кіно.

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«Калігула» та пізні роботи

Однією з найвідоміших картин Брасса стала «Caligula» 1979 року з Малкольмом Макдавеллом у головній ролі, а також Пітером О'Тулом, Джоном Гілгудом і Гелен Міррен. Початковий сценарій написав Гор Відал, однак співпродюсер Боб Гуччоне додав нові сцени та перемонтував частину матеріалу. Після цього Брасс і Відал вимагали прибрати їхні імена з титрів.

У 2023 році вийшла версія «Caligula: The Ultimate Cut» тривалістю 178 хвилин. Історик мистецтва Томас Негован змонтував її з 96 годин відзнятого матеріалу, вилучивши матеріал Гуччоне та використавши альтернативні дублі, щоб наблизити фільм до початкового сценарію Відала.

Серед інших робіт режисера — «The Key», «Miranda», «Così Fan Tutte», «The Voyeur», «Frivolous Lola», «Cheeky» та «Black Angel». Перша дружина Брасса, письменниця й асистентка режисера Карла Чипріані, померла 2006 року. У нього залишилися син Боніфаціо, донька Беатріче та друга дружина, акторка Катерина Варці, з якою він одружився 2017 року.

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