У Багдаді відкрили коптський православний собор — Jerusalem Post

У столиці Іраку Багдаді відкрили собор Діви Марії, святого Павла і святого Антонія, що належить Коптській православній церкві. Церемонія відбулася в районі Новий Багдад за участю прем’єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді та інших посадовців. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Символ релігійного співіснування

Прем’єр-міністр назвав нову споруду помітною пам’яткою та заявив, що релігійне різноманіття є благом для Іраку й захистом від нетерпимості та розколу. Керівник Іракської медіамережі Карім Хаммаді, зі свого боку, охарактеризував відкриття храму як свідчення релігійного співіснування та інклюзивного характеру іракської цивілізації.

Хаммаді зазначив, що собор має особливе символічне значення, оскільки належить до Коптської православної церкви, історично пов’язаної з Єгиптом, і є першим храмом такого типу в Іраку. У країні також існують давні християнські громади, які належать, зокрема, до Халдейської католицької церкви, Ассирійської церкви Сходу, Сирійської православної та Сирійської католицької церков.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до повернення християн

Іракські посадовці представили відкриття собору як звернення до християн, які залишили країну через десятиліття конфліктів. За словами Хаммаді, Ірак є безпечним і потребує повернення своїх християнських громад.

Чисельність християнського населення Іраку різко скоротилася після вторгнення коаліції на чолі зі США у 2003 році. До цього його оцінювали приблизно в 1–1,5 мільйона осіб. Громади зазнали наслідків міжконфесійного насильства, нападів терористичних угруповань та еміграції. У 2014 році багато християн були змушені тікати від угруповання «Ісламська держава» після захоплення ним Мосула та наступу на Ніневійську рівнину.

Попри поразку «Ісламської держави» в Іраку у 2017 році, частина переміщених християн так і не повернулася до своїх історичних домівок через безпекові ризики, пошкоджену інфраструктуру, економічні труднощі та вплив озброєних угруповань.

Читай нас у