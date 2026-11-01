У Багдаді відкрили перший музей історії іракських євреїв — Jerusalem Post

У Багдаді цими вихідними відкрили перший в Іраку музей, повністю присвячений історії єврейської громади країни. Єврейський музей «Шамаш» запрацював на вулиці Аль-Рашид у будівлі історичної школи «Шамаш», повідомляє Jerusalem Post.

Школу заснувала єврейська громада 1928 року, а до 1939-го в ній навчалися 900 учнів. У цій будівлі школа не працювала з 1951 року, однак сам заклад продовжував діяльність в іншому місці приблизно до 1973 року.

Експонати та відвідувачі

У музеї представлені офіційні документи, старі шкільні записи й академічні сертифікати, що належали родинам та учням, які жили в Багдаді. До експозиції також увійшли сімейні фотографії, традиційний одяг, побутове начиння та релігійні предмети. На постійних екранах демонструють записані інтерв’ю й аудіовізуальні матеріали зі свідченнями та історіями представників громади.

Місцеві медіа повідомили, що в перший день роботи музею його відвідали понад тисячу людей.

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Громада, що майже зникла

Нині в Багдаді, за оцінками, залишаються від чотирьох до шести євреїв, а в Іракському Курдистані проживають близько 50 єврейських сімей. Єврейська громада Іраку має історію понад 2 500 років, що бере початок від Вавилонського вигнання. На початку XX століття євреї становили майже чверть населення Багдада, а до погрому «Фархуд» 1941 року їхня кількість у країні оцінювали у 100–150 тисяч осіб.

У 1950–1951 роках близько 120 тисяч іракських євреїв виїхали до Ізраїлю в межах операції «Езра і Нехемія». Фінансовими справами громади, зокрема майном і релігійними фондами, займається юридично визнаний Адміністративний комітет іракських євреїв, який очолює Халіда Еліяху.

Американська некомерційна організація JIMENA, що займається євреями Близького Сходу та Північної Африки, привітала реставрацію школи, але порушила питання про збереження єврейської школи, яку, за формулюванням організації, євреї не можуть відвідати. JIMENA заявила, що збереження спадщини без участі нащадків цих родин може перетворитися на демонстрацію єврейської відсутності, а не на відновлення єврейської присутності.

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