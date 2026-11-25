У Байдоа в Сомалі знизився ризик голоду серед внутрішньо переміщених людей, проте до кінця 2026 року 5,3 мільйона людей у країні, за прогнозом, стикатимуться з гострою нестачею продовольства. Про це повідомляє UN News із посиланням на Інтегровану класифікацію фаз продовольчої безпеки (IPC).

Оновлена оцінка для Байдоа

За попередньою оцінкою, у жовтні—грудні 2026 року гостру продовольчу незахищеність у Сомалі могли мати приблизно 5,4 мільйона людей. Після оновлення оцінки ситуації для переміщених осіб у Байдоа цей показник знизили до 5,3 мільйона — трохи менше, ніж у серпневому аналізі.

IPC використовує п’ятирівневу шкалу для класифікації тяжкості продовольчої незахищеності, де п’ятий рівень означає голод. Переміщені люди в Байдоа до кінця року залишатимуться на четвертому, надзвичайному рівні гострої продовольчої незахищеності, а рівень гострого недоїдання в цій групі оцінюють як критичний.

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Водночас Байдоа більше не вважають місцем, що перебуває під загрозою голоду. В IPC пояснили це тим, що найгірший можливий сценарій із масштабними повенями та новим переміщенням населення, пов’язаними з Ель-Ніньйо, не реалізувався і навряд чи відбудеться до завершення 2026 року. Оновлені висновки враховують дані про доступність їжі, харчування, смертність і переміщення, зібрані після серпня.

Недоїдання серед дітей

Попри незначне скорочення кількості людей із гострою нестачею їжі, недоїдання дітей залишається серйозною проблемою. За оцінкою IPC, з липня 2026-го до червня 2027 року ще 7 тисяч дітей можуть зазнати недоїдання. Загальна кількість дітей, яких це вже торкнулося або може торкнутися, становитиме 1,92 мільйона, зокрема 437 тисяч можуть мати важку форму недоїдання.

Експерти закликали забезпечити термінову та сталу підтримку у сферах продовольчої безпеки, засобів до існування, харчування, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та гігієни, насамперед для переміщених людей і мешканців важкодоступних районів.

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