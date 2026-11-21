Міністерство внутрішніх справ Бахрейну ввечері 21 листопада оголосило тривогу через потенційну загрозу. Відомство закликало громадян і мешканців країни зберігати спокій та прямувати до найближчого безпечного місця.

Оновлення через офіційні канали

Про характер потенційної загрози міністерство не повідомило. У дописі в соцмережі X відомство також закликало стежити за подальшими оновленнями через офіційні канали. Оголошення було адресоване як громадянам Бахрейну, так і мешканцям країни.

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За даними Anadolu Agency, попередження оприлюднили ввечері в суботу. Агентство послалося на заяву МВС Бахрейну, опубліковану в соцмережі X.

Попередня заява військових

Тривогу оголосили через три дні після заяви Генерального командування Сил оборони Бахрейну. Тоді військові повідомили, що їхні засоби протиповітряної оборони перехопили кілька повітряних атак Ірану. У повідомленні Anadolu Agency не уточнюється, чи пов'язана оголошена тривога з цими атаками.

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