У Бахрейні пролунали сирени після попередження МВС про загрозу — Anadolu Agency

У Бахрейні вранці в неділю пролунали сирени після попередження Міністерства внутрішніх справ про потенційну загрозу. Відомство закликало громадян і жителів країни зберігати спокій, перейти до найближчого безпечного місця та стежити за офіційними повідомленнями, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик дотримуватися вказівок

Міністерство внутрішніх справ не уточнило характер потенційної загрози. У зверненні відомство рекомендувало мешканцям отримувати подальшу інформацію через офіційні канали.

Сирени пролунали на тлі напруженості між Іраном і США щодо судноплавства через Ормузьку протоку. Цей водний шлях має стратегічне значення для постачання енергоносіїв і товарів у світі.

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Напруженість навколо Ормузької протоки

Питання навігації через протоку також було одним із ключових у переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За даними Anadolu Agency, війна розпочалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, а в квітні було досягнуто припинення вогню.

Пізніше бойові дії між Вашингтоном і Тегераном відновилися після того, як переговори зайшли в глухий кут. Це сталося попри підписання сторонами меморандуму про взаєморозуміння у червні.

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