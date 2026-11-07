В австралійському Баллараті до 2028 року планують встановити два постійні меморіали на честь людей, які пережили інституційне насильство з боку духовенства. Їх мають розмістити на території собору Святого Патрика та початкової школи Святого Аліпія після підписання меморандуму між постраждалими, Балларатською єпархією та іншими адвокатами постраждалих, повідомляє ABC News Australia.

Меморіали при соборі та школі

Ініціативу щодо створення меморіалів у Баллараті висунули під час роботи Королівської комісії з розслідування реакції установ на сексуальне насильство над дітьми, яка діяла у 2013–2017 роках. За словами Гарі Скаллі, постраждалого від насильства, шлях до цього рішення тривав понад десять років.

Скаллі повідомив, що в 1960-х роках зазнав насильства з боку кількох учителів тодішньої школи Christian Brothers' St Alipius. На його думку, меморіали мають бути доступними як на території закладів, так і біля передніх огорож, оскільки деякі постраждалі не можуть знову зайти на церковне подвір’я.

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Стрічки як знак підтримки

Ініціатива пов’язана з рухом Loud Fence, учасники якого прив’язують стрічки до огорож церков і шкіл на знак солідарності з постраждалими. Такі стрічки на огорожі собору Святого Патрика неодноразово прибирали під час технічних робіт або зрізали під час цілеспрямованих нападів.

У липні 2026 року стрічки з боку вулиці Доусон також зрізали. Після цього Loud Fence і Ballarat District Survivors Group заявили, що повернуть їх. Новий єпископ Балларата Марк Фрімен, який розпочав роботу в єпархії на початку року, долучився до церемонії прив’язування стрічок.

Фрімен заявив, що меморіали мають насамперед підтримувати постраждалих. Голова правління Loud Fence Марк О'Браєн зазначив, що процес відновився після появи нового керівництва в єпархії.

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