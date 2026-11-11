У Балтії ціни на електроенергію різко зросли на тлі зупинок станцій — ERR News

У країнах Балтії різко зросли ціни на електроенергію на тлі ремонтів електростанцій, слабкої вітрової генерації та надходження дорогої електрики з Центральної Європи. У вівторок середня ціна на естонському ринку на добу наперед сягнула 305 євро за мегават-годину — найвищого рівня з перших днів лютого, повідомляє ERR News.

У середу середня ціна в Естонії становила 248 євро за мегават-годину. За перші 11 днів листопада середній показник сягнув 199,2 євро за мегават-годину, тоді як у січні та лютому він дорівнював 154 євро. У Латвії середня ціна в листопаді становила 304 євро за мегават-годину, у Литві — 295 євро, а у Фінляндії — 71 євро.

Недоступні генерувальні потужності

Член правління Enefit Тійт Хьобеййигі повідомив, що в Естонії на технічному обслуговуванні перебуває Аувереська електростанція потужністю 260 МВт, яка має залишатися зупиненою ще приблизно тиждень. Також не працює один котел потужністю 105 МВт на восьмому енергоблоці Естонської електростанції. Загалом недоступними є 365 МВт генерувальних потужностей.

У Литві до 25 листопада ремонтують блок потужністю 455 МВт на електростанції в Електренаях. У Латвії до 26 листопада триває ремонт другого блоку Ризької ТЕЦ-2 потужністю 420 МВт, а ТЕЦ-1 потужністю 73 МВт не працюватиме до 14 листопада. За оцінкою Хьобеййигі, у Латвії та Литві через це доступно приблизно на 1 000 МВт менше керованих потужностей, а загалом у регіоні — майже на 1 400 МВт менше.

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Слабкий вітер і дорогий імпорт

Через дуже слабкий вітер вітрові електростанції країн Балтії забезпечували в середньому близько 0,5 ГВт генерації — приблизно 10% їхньої сукупної потужності. Частка попиту, яку в регіоні забезпечували вітер і сонце, знизилася з близько 40% у жовтні до приблизно 20% на початку листопада. Виробництво сонячної енергії скоротилося орієнтовно вдвічі.

На ціни також вплинули обмеження пропускної спроможності між шведськими ціновими зонами SE3 та SE4 і ремонт трьох ядерних реакторів у Швеції загальною потужністю близько 3,3 ГВт. Через це південна цінова зона Швеції імпортує дорожчу електроенергію з Німеччини, яка потрапляє до Балтії через кабель NordBalt між Швецією та Литвою. Польща також купує і продає електроенергію через Литву, що додатково впливає на ціни в регіоні.

У жовтні середня ціна електроенергії в Естонії становила 82 євро за мегават-годину проти 90 євро роком раніше. Однак високі листопадові ціни підняли середньорічний показник до 85 євро за мегават-годину. Eesti Energia прогнозує, що за збереження високих цін на природний газ електроенергія може залишатися дорогою протягом зими.

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