У Бандаберзі авто врізалося в медцентр, загинув чоловік — ABC News Australia

У Бандаберзі, в Австралії, чоловік загинув після того, як автомобіль врізався в медичний центр у Northway Plaza. Повідомлення ABC про аварію опублікували 9 листопада 2026 року. Його партнерку доправили до лікарні у стані, що загрожує життю.

Виклик екстрених служб

Як повідомляє ABC News, екстрені служби викликали до Northway Plaza невдовзі після 10:00. Вони отримали повідомлення про автомобіль, який врізався у вітрину медичного центру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пара була в залі очікування

Чоловік і його партнерка на час аварії перебували в залі очікування медичного центру. Поліція заявила, що автомобіль збив кількох пішоходів, перш ніж врізатися у вітрину.

У повідомленні не вказано причину аварії та точну кількість людей, яких зачепив автомобіль. За даними ABC, на момент публікації інших подробиць про аварію не оприлюднили.

Читай нас у