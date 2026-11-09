У Бандаберзі авто врізалося в медцентр, загинув чоловік — ABC News Australia
У Бандаберзі, в Австралії, чоловік загинув після того, як автомобіль врізався в медичний центр у Northway Plaza. Повідомлення ABC про аварію опублікували 9 листопада 2026 року. Його партнерку доправили до лікарні у стані, що загрожує життю.
Виклик екстрених служб
Як повідомляє ABC News, екстрені служби викликали до Northway Plaza невдовзі після 10:00. Вони отримали повідомлення про автомобіль, який врізався у вітрину медичного центру.
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Пара була в залі очікування
Чоловік і його партнерка на час аварії перебували в залі очікування медичного центру. Поліція заявила, що автомобіль збив кількох пішоходів, перш ніж врізатися у вітрину.
У повідомленні не вказано причину аварії та точну кількість людей, яких зачепив автомобіль. За даними ABC, на момент публікації інших подробиць про аварію не оприлюднили.