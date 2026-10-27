У Бангкоку поліція затримала 54-річного громадянина Ізраїлю за підозрою у зберіганні наркотиків, порушенні візового режиму та можливій прихованій зйомці інтимних контактів із жінками. За даними Jerusalem Post, операцію провели в житловому будинку району Хуайкхванг за участі підрозділу боротьби з наркотиками та імміграційної поліції.

Підозри поліції

Розслідування почали після повідомлення на гарячу лінію тайських органів боротьби з наркотиками. Інформатор повідомив, що чоловік знайомився з жінками через застосунки для знайомств, запрошував їх до своєї квартири та пригощав тістечками, які, за підозрою правоохоронців, могли містити наркотики.

За інформацією поліції, після вживання тістечок жінки нібито відчували приплив жару та посилення сексуального збудження. Правоохоронці припускають, що інтимні контакти після цього могли записувати без відома жінок. Результати лабораторної перевірки складу тістечок публічно не оприлюднювали.

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Вилучення під час обшуку

Під час обшуку поліція вилучила 15 грамів кристалічного метамфетаміну, 50 пакетів для фасування наркотиків, електронні ваги, тацю з тістечками та мобільний телефон. За даними правоохоронців, у телефоні знайшли листування щодо придбання наркотиків для перепродажу, а також численні відео інтимних контактів із різними жінками, зняті на дивані у квартирі. Поліція вважає, що ці записи могли бути зроблені без відома жінок.

Поліція також встановила, що термін дії візи затриманого сплив 2 095 днів тому — майже шість років тому. Під час спостереження правоохоронці бачили, як до квартири приходили та виходили різні жінки. Разом із чоловіком затримали 44-річну громадянку Таїланду, яку підозрюють у зберіганні та вживанні метамфетаміну.

Затриманий заперечив, що вилучені наркотики належать йому. Тайські медіа також повідомили, що він відкинув усі висунуті проти нього обвинувачення. За даними поліції, чоловікові інкримінують володіння небезпечним наркотиком, перевищення строку перебування в країні, відмову від тесту на наркотики та невиконання вимог правоохоронців.

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