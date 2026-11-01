У Бангкоку обшукали магазин канабісних солодощів після скарги пари — Bangkok Post

У Бангкоку правоохоронці обшукали магазин, який продавав солодощі з канабісом, після скарги подружжя з провінції Чантхабурі. Пара заявила поліції, що знепритомніла після вживання желейних цукерок, а їхній дворічний син мав млявий вигляд і, ймовірно, також з’їв невелику кількість продукту. Про це повідомляє Bangkok Post.

Обшук магазину

За словами керівника Центрального слідчого бюро Таїланду Натхасака Чаованасаї, поліція із захисту прав споживачів разом із представниками Управління з контролю за харчовими продуктами й ліками та Департаменту традиційної й альтернативної медицини виконали ордер на обшук магазину на вулиці Бантхат Тхонг у районі Патхумван.

Слідчі вважали заклад імовірним джерелом желейних цукерок із канабісом. За даними поліції, солодощі продавали в упаковках, схожих на дитячі ласощі, а також рекламували в інтернеті.

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Вилучені цукерки перевірять

Під час обшуку посадовці виявили 90 незареєстрованих упаковок желейних цукерок із канабісом без маркування тайською мовою. Загальна вартість вилученого за цінниками становила близько 50 тисяч батів.

Поліція затримала 26-річну працівницю магазину, яку назвали лише на ім’я Саовалак. Вона повідомила правоохоронцям, що понад рік продавала желейні цукерки по 80 батів за штуку, зокрема іноземним туристам.

Посадовці мають перевірити, чи не перевищує вміст тетрагідроканабінолу та канабідіолу в продуктах допустимі межі. Генеральна секретарка Управління з контролю за харчовими продуктами й ліками Супаттра Бунсерм закликала батьків пояснювати дітям, що їжу з канабісом вживати не можна, а дорослим не споживати продукти, у яких міститься понад 1,6 міліграма тетрагідроканабінолу на упаковку.

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