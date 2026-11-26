У Бангкоку, столиці Таїланду, у четвер стався потужний вибух на нафтобазі Bangchak, повідомила місцева влада. Журналісти AFP повідомили, що над містом у повітря піднялися велика вогняна куля і густий чорний дим.

Евакуація поблизу нафтобази

Окружне управління Бангна оприлюднило заяву на своїй сторінці у Facebook. Там повідомили про вибух на нафтобазі Bangchak і попросили людей, які перебувають поблизу, негайно евакуюватися заради власної безпеки.

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Як повідомляє France 24, у виданні зазначили, що інформацію про вогняну кулю й чорний дим над тайською столицею передали журналісти AFP. Заклик стосувався саме людей у прилеглій до об'єкта зоні.

Інформація про постраждалих

На момент публікації повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило. Повідомлення France 24 оприлюднили 26 листопада 2026 року і позначили як таке, що буде оновлюватися в міру надходження нової інформації про інцидент.

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