У Бангкоку стався вибух на нафтобазі, людей закликали евакуюватися — France 24
У Бангкоку, столиці Таїланду, у четвер стався потужний вибух на нафтобазі Bangchak, повідомила місцева влада. Журналісти AFP повідомили, що над містом у повітря піднялися велика вогняна куля і густий чорний дим.
Евакуація поблизу нафтобази
Окружне управління Бангна оприлюднило заяву на своїй сторінці у Facebook. Там повідомили про вибух на нафтобазі Bangchak і попросили людей, які перебувають поблизу, негайно евакуюватися заради власної безпеки.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Як повідомляє France 24, у виданні зазначили, що інформацію про вогняну кулю й чорний дим над тайською столицею передали журналісти AFP. Заклик стосувався саме людей у прилеглій до об'єкта зоні.
Інформація про постраждалих
На момент публікації повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило. Повідомлення France 24 оприлюднили 26 листопада 2026 року і позначили як таке, що буде оновлюватися в міру надходження нової інформації про інцидент.