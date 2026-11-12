У Бангкоку затримали китайця, підозрюваного у веденні онлайн-казино — Bangkok Post

У Бангкоку, Таїланд, імміграційна поліція затримала 41-річного громадянина Китаю, якого підозрюють в управлінні великим сайтом онлайн-гемблінгу. Чоловік, якого правоохоронці ідентифікували лише як Лю, переховувався в районі Сукхумвіт-Еккамай після видачі в Китаї ордера на його арешт.

Затримання біля магазину

Як повідомляє Bangkok Post, посольство Китаю поінформувало тайську поліцію, що розшукуваний чоловік перебуває в Таїланді. За словами начальника першого імміграційного підрозділу поліції генерал-майора Конгхарта Ліангсомсапа, на встановлення місця перебування підозрюваного знадобилося п’ять днів.

Слідчі встановили, що Лю переховувався в розкішному кондомініумі в районі Сукхумвіт-Еккамай і рідко залишав помешкання, виходячи переважно по їжу до місцевих магазинів. Його затримали в одному з таких магазинів у середу.

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Заяви поліції про сайт Huangguan

Поліція заявила, що Лю визнав керування сайтом для азартних ігор Huangguan, який базувався в Китаї. За її даними, на платформі було понад 4 тисячі облікових записів користувачів, а сума зафіксованих фінансових операцій перевищила 50 млрд батів.

Після видачі ордера на арешт у Китаї чоловік утік до Таїланду. Він мав чинну візу, однак імміграційна поліція Таїланду проводить процедури екстрадиції.

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