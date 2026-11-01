У Бангкоку затримали підозрюваного в незаконному обміні валют — Bangkok Post

У Бангкоку поліція затримала громадянина Таїланду та кількох його ймовірних спільників за підозрою в роботі несанкціонованого сервісу обміну валют для покупців китайських товарів. Затримання відбулося в суботу в триповерховому будинку в районі Банг-Кхен, повідомляє Bangkok Post.

Скарга центрального банку

За словами комісара Центрального слідчого бюро Таїланду Натасака Чаованасаї, операцію провели після скарги Банку Таїланду. Центральний банк звинуватив підозрюваного в наданні послуг з обміну валют без відповідного дозволу.

За даними поліції, сервісом користувалися люди, які купували товари з Китаю через платіжні платформи 1688, Taobao, Tmall та інші. Поліція стверджує, що через сайти fupay1688.com і taobao.co.th інші валюти обмінювали на юані, необхідні для розрахунків за покупки.

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Вилучена техніка та рахунки

Під час операції правоохоронці вилучили чотири комп’ютери, п’ять мобільних телефонів і документи. Поліція стверджує, що для роботи сервісу використовували п’ять банківських рахунків.

За версією правоохоронців, протягом останнього року через ці рахунки провели фінансові операції на суму 170 млн батів.

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