У Бангладеш через протести закрили 529 швейних фабрик — TimesLIVE

У Бангладеш протести працівників швейної промисловості, які вимагають підвищення мінімальної місячної зарплати, призвели до закриття 529 фабрик. Влада країни створила раду для перегляду оплати праці та закликала працівників повернутися на робочі місця, повідомляє TimesLIVE.

Працівники вимагають встановити мінімальну зарплату на рівні 30 тисяч така на місяць, або близько 245 доларів. Це більш ніж удвічі перевищує чинний мінімум у 12,5 тисячі така. Вони пояснюють вимогу стрімким зростанням витрат на продукти, житло, транспорт і медичні послуги.

Протести в Дакці та Газіпурі

Тисячі людей вийшли на демонстрації в Дакці та місті Газіпур поблизу столиці, перекривши дороги й порушивши транспортне сполучення в ключових промислових районах. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети після того, як учасники протестів кидали каміння в правоохоронців.

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В окремих інцидентах було підпалено поліцейський автомобіль і поліцейський пост. Для підтримання порядку влада залучила персонал Прикордонної охорони Бангладеш. Напередодні десятки підприємств призупинили роботу в промисловому районі Ашулія на околицях Дакки.

Рада з перегляду зарплат

За даними Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладеш, через заворушення без роботи залишилися 987 190 працівників у головних промислових центрах країни. До складу нової шестичленної ради увійшли по два представники працівників і роботодавців, а також представник уряду та нейтральний член.

Міністр праці та зайнятості Аріфул Хак Чоудхурі попередив, що тривалі перебої можуть затримати експортні поставки та виплати від міжнародних покупців. Швейна промисловість Бангладеш, друга за масштабом у світі після Китаю, забезпечує понад 80% експортних доходів країни та близько 10% її ВВП.

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