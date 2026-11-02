У Бангладеш через протести зупинили роботу 679 швейних фабрик — Channel NewsAsia

У Бангладеш 2 листопада нові сутички між працівниками швейних підприємств і поліцією призвели до повторного призупинення роботи 679 фабрик. Підприємства ненадовго відновили виробництво після масового закриття днем раніше, однак протести поновилися, повідомляє Channel NewsAsia.

Вимоги працівників

Учасники протестів вимагають підвищити мінімальну місячну зарплату з 12 500 до 30 000 така, або 243 доларів США. Вони перекривали дороги, пошкоджували фабрики та вступали в сутички з поліцією у великих промислових районах країни.

Уряд Бангладеш у неділю сформував комісію з шести членів для розгляду вимог працівників. Вимоги щодо оплати праці посилилися на тлі тривалої інфляції та зростання вартості життя.

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Сутички та ризики для експорту

Поліція заявила, що застосувала сльозогінний газ у Дакці, коли протестувальники намагалися перекрити дороги та кидали в правоохоронців цеглу й каміння. Заворушення також зафіксували в промислових центрах Ашулія та Газіпур поблизу столиці. За даними поліції й представників галузі, протестувальники підпалили поліцейський автомобіль і пошкодили кілька фабрик.

Президент Асоціації виробників і експортерів одягу Бангладеш Махмуд Хасан Хан повідомив, що під час заворушень пошкодили від 20 до 25 фабрик, а також атакували офіс підприємства з виробництва шкіряних виробів. Власники фабрик говорять про зростання витрат, невизначеність на енергетичному ринку та слабший попит на ключових експортних ринках.

Бангладеш є другим після Китаю експортером готового одягу у світі. Галузь забезпечує понад 80% експортних доходів країни, працевлаштовує близько 4 млн людей і формує приблизно 10% економіки. Заворушення викликали занепокоєння щодо затримок постачань і довіри покупців у період виробництва весняно-літніх експортних замовлень.

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