У Бангладеш екстремальна спека у квітні 2024 року могла бути пов’язана з 5515 надлишковими передчасними пологами — приблизно 19 випадками на 1 тис. народжень. Така оцінка міститься в аналітичній записці міжнародної дослідницької групи Zero Carbon Analytics, повідомляє Mongabay.

Найбільше навантаження припало на великі міста

За даними Zero Carbon Analytics, Бангладеш мав найвищий показник серед трьох країн, які аналізували у дослідженні: Бангладеш, Індії та Філіппін. На Дакку й Чаттограм припало 47% загальнонаціональної кількості оцінених надлишкових передчасних пологів.

У квітні 2024 року середня температура в країні була приблизно на 2,88°C вищою за квітневий базовий рівень 1991–2020 років. Старша дослідницька аналітикиня Zero Carbon Analytics Джоанн Бентлі-Маккюн зазначила, що зв’язок між спекою та передчасними пологами вже добре встановлений. Немовлята, які вижили після передчасного народження, можуть мати тривалі проблеми зі здоров’ям і розвитком.

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Захист від спеки пропонують включити до допологового догляду

Після хвиль спеки у квітні 2024 року влада Бангладеш видала рекомендації для вагітних щодо захисту від високої температури. Водночас захист від спеки ще не є звичною складовою медичного супроводу вагітності в країні.

Zero Carbon Analytics закликає інтегрувати оцінку ризиків спеки та рекомендації із захисту до регулярного допологового догляду ще до початку спекотного сезону. Серед запропонованих кроків — доступ до охолодження у медзакладах, стабільне водо- й електропостачання, підготовка акушерок та медпрацівників у громадах, а також мобільні або громадські пункти охолодження для віддалених районів.

Фахівець із громадського здоров’я Шамім Хайдер Талукдер наголосив, що самих систем охолодження в лікарнях недостатньо. Він також вказав на важливість повноцінного харчування вагітних і відновлення зелених зон у містах. Згідно з наведеним у матеріалі дослідженням, рослинний покрив у Дацці скоротився на 56% упродовж 1989–2020 років.

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